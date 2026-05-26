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Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

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28.05.2026 08:59:09

Pfizer Underweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 25 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Angesichts der bisherigen Erfahrungen bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) im zweiten Behandlungszyklus dürften die Erwartungen mit Blick auf die Be6A-LUNG-01-Studie des Pharmakonzerns weiterhin gering sein, schrieb Emily Field am Mittwochabend./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 20:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 20:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Pfizer-Kurs >5 >10 >15
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Zusammenfassung: Pfizer Inc. Underweight
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 25.00
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
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Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Emily Field 		KGV*:
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06.05.26 Pfizer Kaufen DZ BANK
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