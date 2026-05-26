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28.05.2026 08:59:09
Pfizer Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 25 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Angesichts der bisherigen Erfahrungen bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) im zweiten Behandlungszyklus dürften die Erwartungen mit Blick auf die Be6A-LUNG-01-Studie des Pharmakonzerns weiterhin gering sein, schrieb Emily Field am Mittwochabend./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 20:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 20:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 20:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Underweight
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 25.00
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
$ 26.21
|
Abst. Kursziel*:
-4.62%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
$ 26.20
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Abst. Kursziel aktuell:
-4.58%
|
Analyst Name::
Emily Field
|
KGV*:
-
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