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04.11.2026 20:31:00
Tesla eröffnet Entwicklungszentrum in Berlin
Der US-Autobauer baut seine Präsenz in der Hauptstadtregion weiter aus und setzt dabei auf einen neuen Standort mit europäischer Bedeutung.
Geschäftsführer Jan Brückner sagte, auch einige Teile des vor kurzem in den USA vorgestellten Tesla Roadster seien in Berlin entwickelt worden. Der Sportwagen kann dank Raketendüsen kurze Entfernungen im Flug zurücklegen. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sprach bei der Eröffnung des Entwicklungszentrums von einem starken Signal für den Innovations- und Wirtschaftsstandort Berlin.
Das Entwicklungszentrum startet zunächst im Teilbetrieb, wie es hiess. In der ersten Ausbaustufe arbeiten dort dem Unternehmen zufolge mehr als 250 Beschäftigte. Sie kommen aus bestehenden Einrichtungen in Tilburg in den Niederlanden und von weiteren Labor-Standorten. Auch Sicherheitstests an Fahrzeugteilen - darunter Airbags - und Tests an Batteriezellen werden in einer grossen Halle durchgeführt.
Tesla investiert 100 Millionen Euro
Für die zweite Ausbaustufe des Zentrums sei die Genehmigung schon beantragt, teilte Tesla mit. Damit solle der Standort auf rund 500 Ingenieure und Techniker wachsen. Die Investitionskosten betragen insgesamt 100 Millionen Euro, wie Tesla mitteilte.
Nähe zur Tesla-Fabrik wichtig
"Wir sind hierhergekommen, um zu bleiben", sagte der Leiter des Entwicklungszentrums, Brückner. "Wir bedienen über die Gigafactory Berlin-Brandenburg ganz Europa." Es sei wichtig gewesen, ein Gelände nah an dem Werk in Grünheide zu haben. In der ehemaligen Industrieruine in Berlin-Köpenick habe Tesla sein neues Zentrum möglichst schnell umsetzen können.
Der erste Genehmigungsantrag wurde dem Unternehmen zufolge im September 2025 eingereicht. In den kommenden Monaten soll das Gebäude weiter ausgebaut werden.
Mit Blick auch auf eine mögliche Regierung in Berlin unter Führung der Linken sagte Wegner: "Gemeinsam mit Brandenburg sind wir Wachstumsregion. Das darf nicht gefährdet werden. Dafür braucht es verlässliche Rahmenbedingungen."
Tesla-Werk in Grünheide soll Produktion ausbauen
Das Tesla-Werk in Grünheide soll ausgebaut werden. Mitte Oktober hiess es, auf dem Gelände will Tesla die Produktion nach den bisherigen Plänen von geplanten 500.000 Autos im Jahr - die noch nicht erreicht sind - auf eine Million im Jahr verdoppeln.
Elektroautos werden in Deutschland immer beliebter. Als Grund werden unter anderem gestiegene Kosten für Sprit gesehen. Zudem wird die E-Autoprämie laut Umweltministerium stark nachgefragt.
BERLIN (awp international)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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