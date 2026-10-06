Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
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Pfizer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer anlässlich jüngster Studiendaten zu Mevrometostat bei Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Prostatakrebs von 35 auf 36 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei der Ansicht, dass das Präparat die Einnahmen des Pharmakonzerns auch über den Ablauf des Patentschutzes für Xtandi im Jahr 2027 hinaus sichern und steigern könne, schrieb Akash Tewari in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 36.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 27.56
|
Abst. Kursziel*:
30.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 27.75
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.73%
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-
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