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Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

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08.10.2026 17:19:22

Pfizer Buy

Pfizer
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer anlässlich jüngster Studiendaten zu Mevrometostat bei Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Prostatakrebs von 35 auf 36 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei der Ansicht, dass das Präparat die Einnahmen des Pharmakonzerns auch über den Ablauf des Patentschutzes für Xtandi im Jahr 2027 hinaus sichern und steigern könne, schrieb Akash Tewari in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 10:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Pfizer-Kurs >5 >10 >15
Fallender Pfizer-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 36.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
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17:19 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Pfizer Neutral UBS AG
24.09.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
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