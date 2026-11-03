Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
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Pfizer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Pfizer von 26 auf 28 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Wirkstoff-Pipeline bleibe entscheidend für eine nachhaltige Neubewertung, schrieb Asad Haider am Mittwoch im Nachgang solider Quartalszahlen mit negativer Kursreaktion. Mitte Dezember dürfte Pfizer seinen Ausblick für 2027 vorlegen. Dies sei der nächste Trigger für die Aktie./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
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Kursziel:
$ 28.00
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
$ 30.00
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Abst. Kursziel*:
-6.67%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
$ 30.39
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Abst. Kursziel aktuell:
-7.86%
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Analyst Name::
Asad Haider
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KGV*:
-
Nachrichten zu Pfizer Inc.
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03.11.26
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
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03.11.26
|Pfizer predicts higher profits as new drugs offset falling sales of Covid products (Financial Times)
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|Ausblick: Pfizer zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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31.10.26
|Pfizer-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober (finanzen.net)
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27.10.26
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pfizer von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
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20.10.26
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
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19.10.26
|Erste Schätzungen: Pfizer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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14.10.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Pfizer Inc.
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