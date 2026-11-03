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Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

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04.11.2026 14:07:40

Pfizer Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Pfizer von 26 auf 28 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Wirkstoff-Pipeline bleibe entscheidend für eine nachhaltige Neubewertung, schrieb Asad Haider am Mittwoch im Nachgang solider Quartalszahlen mit negativer Kursreaktion. Mitte Dezember dürfte Pfizer seinen Ausblick für 2027 vorlegen. Dies sei der nächste Trigger für die Aktie./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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