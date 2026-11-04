Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 nach Quartalszahlen und einer Prognoseerhöhung von 90 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Onlineportalbetreiber habe in einem schwierigen Immobilienmarkt gut abgeschnitten und rechne deshalb nun mit einem Jahresumsatz am oberen Ende der bisherigen Zielspanne, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Sie überarbeitete ihr Bewertungsmodell./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Outperform
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
91.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
90.80 €
|
Abst. Kursziel*:
0.22%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
90.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.61%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
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