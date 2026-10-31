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31.10.2026 22:30:38
Pfizer-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
Die Pfizer-Aktie wurde im Oktober 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Experten raten die Pfizer-Aktie zu kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Pfizer mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 30,88 USD. Dies kommt einem Anstieg von 0,36 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Pfizer-Aktie von 30,52 USD gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|36,00 USD
|17,96
|26.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|30,00 USD
|-1,70
|09.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|36,00 USD
|17,96
|08.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25,00 USD
|-18,09
|07.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|35,00 USD
|14,68
|02.10.2026
|UBS AG
|27,00 USD
|-11,53
|02.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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31.10.26
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27.10.26
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Analysen zu Pfizer Inc.
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|Pfizer Neutral
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|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Pfizer Hold
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|02.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|09.10.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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