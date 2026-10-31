Pfizer-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

Die Pfizer-Aktie wurde im Oktober 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten raten die Pfizer-Aktie zu kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Pfizer mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 30,88 USD. Dies kommt einem Anstieg von 0,36 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Pfizer-Aktie von 30,52 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 36,00 USD 17,96 26.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 30,00 USD -1,70 09.10.2026 Jefferies & Company Inc. 36,00 USD 17,96 08.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 25,00 USD -18,09 07.10.2026 Jefferies & Company Inc. 35,00 USD 14,68 02.10.2026 UBS AG 27,00 USD -11,53 02.10.2026

Redaktion Finanzen.net