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Groww startet US-Handel 04.11.2026 03:02:06

Per App US-Aktien erwerben: Indiens Anleger stürmen zu NVIDIA, Apple, SpaceX und Co.

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Indische Handels-Apps öffnen Privatanlegern den Zugang zu NVIDIA, Apple und Co. - doch was heisst das für die Rupie und die Aufsicht?

  • Handels-Apps bringen US-Titel auf indische Smartphones
  • Schwacher Heimatmarkt und fehlende KI-Werte treiben Nachfrage
  • Von der Rupie bis zur Aufsicht reichen die offenen Risiken

Indische Handels-Apps öffnen Privatanlegern den Zugang zu US-Aktien: Groww hat den Handel im Oktober eingeführt, Zerodha, Angel One und Upstox ziehen nach. Für Anleger im Land sind NVIDIA, Apple oder Alphabet damit ohne Umweg über internationale Banken erreichbar. Zugleich rücken Rupie und Aufsicht in den Blick.

Handels-Apps öffnen den US-Markt für Privatanleger

Groww hat jüngst den Handel mit US-Aktien eingeführt, wie Co-Gründer und COO Harsh Jain Ende Oktober CNBC sagte. Auf die Plattform entfallen mehr als 29 Prozent der 46 Millionen aktiven Anleger bei den Brokern des Landes. Das Angebot umfasst mehr als 10'000 US-Aktien und börsengehandelte Fonds, dazu Aktienbruchteile. Damit erreicht ein Massenpublikum Märkte, die bislang Wohlhabenden mit Zugang zu internationalen Banken und Vermögensverwaltern vorbehalten waren.

Zerodha, laut Daten der Börse NSE mit 15 Prozent der aktiven Kunden die Nummer zwei, testet den Zugang in einer Betaphase und hat den Start angekündigt. Upstox ist laut Unternehmen bereits live, Angel One kündigte einen phasenweisen Start an. Mit mehreren Anbietern wird der US-Handel für indische Privatanleger vom Sonderfall zum Standardangebot.

Warum NVIDIA und Apple bei Indern gefragt sind

Bei den ersten Groww-Nutzern sind laut Harsh Jain NVIDIA, SpaceX, Apple, Alphabet, Amazon, Micron und Meta Platforms die beliebtesten Unternehmen. Die Liste ist von Technologiekonzernen geprägt, was zur Einschätzung von Nitin Jain, CEO von Kotak Mahindra Asset Management Singapore, passt. Unter Indern bestehe grosses Interesse an US-Aktien, sagte er CNBC, und Kleinanleger kauften, was steige.

Den Hintergrund liefert der Heimatmarkt. Der Nifty 50 hat seit Jahresbeginn rund 10 Prozent verloren, der S&P 500 dagegen mehr als 10 Prozent zugelegt (Stand: 02.11.2026). Somnath Mukherjee, Vice President Corporate Development bei Zerodha, nennt die Schwäche des indischen Marktes und das Fehlen heimischer KI-Vorreiter als Treiber. Auch die Abwertung der Rupie spiele eine Rolle, weil Anleger einen Teil ihres Portfolios in anderer Währung halten wollten.

Die Nachfrage speist sich demnach aus Renditegefälle und Währungsstreuung zugleich, nicht allein aus Neugier auf einzelne Namen. US-Titel dienen indischen Anlegern damit als Gegengewicht zum Heimatmarkt.

Rupie und Aufsicht als Risiken für Anleger

Die Abflüsse sind messbar. Allein im August schickten in Indien ansässige Personen laut der Zentralbank 321,5 Millionen US-Dollar ins Ausland, um in Aktien und Anleihen zu investieren, mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Von April bis August verdoppelten sich diese Überweisungen auf 1,73 Milliarden US-Dollar. Der Trend begann also vor dem Start der Apps, die mit Bruchstückkäufen ab 1 US-Dollar die Hürde nun weiter senken.

Tanvi Kanchan von Anand Rathi Shares & Stock Brokers warnt im Gespräch mit CNBC, die Mittelabflüsse könnten den Druck auf die Rupie gerade in einer Schwächephase verstärken. Die Währung war laut CNBC bereits durch den Abzug ausländischer Anleger und höhere Energiekosten wegen des Iran-Kriegs belastet, sodass die Zentralbank eingreifen musste. Nitin Jain hält es für möglich, dass die Aufsicht den Zugang bei wachsender Beteiligung überdenkt. Für Anleger kommt hinzu, dass die Rendite in Rupien vom Wechselkurs abhängt, denn eine Abwertung erhöht den Wert von Dollar-Anlagen. Der Zugang bringt Chancen, verlagert aber Währungs- und Regulierungsrisiken auf die Privatanleger.

Beobachtungspunkte sind der angekündigte Start von Zerodha, der breitere Start von Angel One und die nächsten Monatsdaten der Zentralbank zu den Auslandsüberweisungen. Sie zeigen, ob aus dem Interesse an NVIDIA, Apple und Co. dauerhafte Mittelflüsse werden und ob die Aufsicht darauf reagiert.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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