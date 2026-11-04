Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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Rheinmetall Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rheinmetall nach vorläufigen Quartalszahlen und einer Prognosesenkung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Die gekürzten Jahresziele des Rüstungskonzerns lägen beim Ergebnis (Ebita) nun 8 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Colin Moody in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei negativ für die Anlegerstimmung, angesichts des gut 50-prozentigen Bewertungsabschlags zur Branche aber womöglich schon eingepreist. Moody geht weiter davon aus, dass Rheinmetall von der Wiederaufrüstung in Europa profitieren wird./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
1’600.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
950.50 €
|
Abst. Kursziel*:
68.33%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
955.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67.50%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
18:03
|Verzögerungen bei Boxer und Munition: Rheinmetall senkt Prognose 2026 erneut (AWP)
|
17:58
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
17:58
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
17:58
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.ch)
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17:58
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
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17:38
|EQS-Adhoc: Rheinmetall AG: Anpassung der Gesamtjahreserwartung aufgrund wahrscheinlicher Verzögerungen bei der Beauftragung für das Boxer-Projekt und bei Losabnahmen für Artilleriemunition (EQS Group)
|
16:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|20:09
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|20:09
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
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|Rheinmetall Hold
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|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
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|Deutsche Bank AG
|20:09
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:09
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|20:09
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:09
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
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|0.89%
Aktuelle Aktienanalysen
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|20:09
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Bernstein Research
Scout24 Outperform
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RBC Capital Markets
Intesa Sanpaolo Outperform
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