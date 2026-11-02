Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
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Pfizer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe auf breiter Front die Erwartungen überboten, schrieb Chris Schott in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Fokus der Anleger richte sich auf das Vorankommen bei der Entwicklung und Markteinführung neuer Medikamente./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 30.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 30.67
|
Abst. Kursziel*:
-2.18%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 30.78
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.53%
|
Analyst Name::
Chris Schott
|
KGV*:
-
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