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Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

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03.11.2026 14:31:18

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe auf breiter Front die Erwartungen überboten, schrieb Chris Schott in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Fokus der Anleger richte sich auf das Vorankommen bei der Entwicklung und Markteinführung neuer Medikamente./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:17 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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