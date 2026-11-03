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Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618

5.64
CHF
0.19
CHF
3.49 %
17:30:00
SWX
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04.11.2026 18:50:30

Intesa Sanpaolo Outperform

Intesa Sanpaolo
5.78 CHF 4.57%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo nach Zahlen von 7,25 auf 7,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Seine Schätzung für das ausgewiesene Vorsteuerergebnis im Geschäftsjahr 2028 der italienischen Bank steige etwas, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er begründete dies mit einem höher als erwartet ausgefallenen Zinsüberschuss und den Provisionserträgen./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:59 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:59 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Outperform
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7.75 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
6.30 € 		Abst. Kursziel*:
22.98%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
6.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.09%
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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