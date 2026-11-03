Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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Intesa Sanpaolo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo nach Zahlen von 7,25 auf 7,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Seine Schätzung für das ausgewiesene Vorsteuerergebnis im Geschäftsjahr 2028 der italienischen Bank steige etwas, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er begründete dies mit einem höher als erwartet ausgefallenen Zinsüberschuss und den Provisionserträgen./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Outperform
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7.75 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
6.30 €
|
Abst. Kursziel*:
22.98%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
6.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.09%
|
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
17:58
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
17:58
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
15:58
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel: STOXX 50 bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa in Grün: So steht der STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
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|18:50
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:50
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
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|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5.64
|3.49%
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