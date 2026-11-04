BNP Paribas 84.46 CHF 5.42% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BNP Paribas von 120 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Analyst Philipp Häßler attestierte der französischen Bank ein gutes drittes Quartal u?ber den Erwartungen. Er sieht den Kursrückgang infolge des Anstiegs der Renditen der französischen Staatsanleihen als u?bertrieben an./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.