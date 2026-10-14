Bloom Energy Aktie 42260790 / US0937121079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|S&P 500-Marktbericht
|
14.10.2026 20:03:31
Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 nachmittags
Anleger in New York treten am Mittwochnachmittag den Rückzug an.
Um 20:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1.35 Prozent leichter bei 7’700.29 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 65.095 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.431 Prozent auf 7’771.78 Punkte an der Kurstafel, nach 7’805.45 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7’789.15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’698.75 Punkten lag.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 1.44 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’619.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der S&P 500 7’543.59 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’644.31 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.27 Prozent. 7’844.52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Merck (+ 4.10 Prozent auf 147.80 USD), Bristol-Myers Squibb (+ 3.99 Prozent auf 58.93 USD), Eli Lilly (+ 3.94 Prozent auf 1’212.48 USD), Pfizer (+ 3.93 Prozent auf 29.49 USD) und AbbVie (+ 3.89 Prozent auf 285.04 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Dell Technologies (-11.75 Prozent auf 505.20 USD), Flex (-9.66 Prozent auf 100.17 USD), Bloom Energy (-9.49 Prozent auf 238.46 USD), Akamai (-9.26 Prozent auf 90.68 USD) und Coherent (-9.07 Prozent auf 263.68 USD).
Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 12’089’650 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.866 Bio. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus
Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15.03 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Flex Ltd Registered Shs
|
14.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Mittag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|S&P 500 aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Flex präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)