Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 nachmittags

Um 20:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1.35 Prozent leichter bei 7’700.29 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 65.095 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.431 Prozent auf 7’771.78 Punkte an der Kurstafel, nach 7’805.45 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7’789.15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’698.75 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 1.44 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’619.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der S&P 500 7’543.59 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’644.31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.27 Prozent. 7’844.52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Merck (+ 4.10 Prozent auf 147.80 USD), Bristol-Myers Squibb (+ 3.99 Prozent auf 58.93 USD), Eli Lilly (+ 3.94 Prozent auf 1’212.48 USD), Pfizer (+ 3.93 Prozent auf 29.49 USD) und AbbVie (+ 3.89 Prozent auf 285.04 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Dell Technologies (-11.75 Prozent auf 505.20 USD), Flex (-9.66 Prozent auf 100.17 USD), Bloom Energy (-9.49 Prozent auf 238.46 USD), Akamai (-9.26 Prozent auf 90.68 USD) und Coherent (-9.07 Prozent auf 263.68 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 12’089’650 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.866 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15.03 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch