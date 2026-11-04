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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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04.11.2026 19:00:49

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Ahold Delhaize
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen des Supermarktkonzerns von 22,63 auf 23,02 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Kursanstieg erscheine angesichts des sich abzeichnenden Rückgangs der Markterwartungen merkwürdig und könnte auf Eindeckungen von Leerverkäufern im Zuge von Umschichtungen an den Märkten nach den US-Zwischenwahlen zurückgehen, schrieb Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Deshalb rate er zum Verkauf./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:39 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
23.02 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
34.27 € 		Abst. Kursziel*:
-32.83%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
34.29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-32.87%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
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10:46 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
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