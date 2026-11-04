NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen des Supermarktkonzerns von 22,63 auf 23,02 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Kursanstieg erscheine angesichts des sich abzeichnenden Rückgangs der Markterwartungen merkwürdig und könnte auf Eindeckungen von Leerverkäufern im Zuge von Umschichtungen an den Märkten nach den US-Zwischenwahlen zurückgehen, schrieb Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Deshalb rate er zum Verkauf./rob/gl/he;