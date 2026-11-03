Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
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03.11.2026 22:08:48
Pfizer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Nach den Quartalszahlen sowie den anschließenden Gesprächen mit dem Pharmakonzern ermutige ihn die generell ordentliche Geschäftsentwicklung, schrieb Chris Schott am Dienstag. Er hob seine Umsatzprognosen moderat an./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:30 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
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Unternehmen:
Pfizer Inc.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
$ 30.00
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
$ 30.00
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Abst. Kursziel*:
0.00
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
$ 29.98
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Abst. Kursziel aktuell:
0.07%
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Analyst Name::
Chris Schott
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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