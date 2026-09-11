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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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11.09.2026 08:56:26

Novo Nordisk Underweight

Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Novo Nordisk bei einem unveränderten Kursziel von 250 dänischen Kronen von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Bewertung des Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate spiegle mittelfristig maue Wachstumsperspektiven noch nicht angemessen wider, schrieb Thibault Boutherin am Freitag. Gleiches gelte für die Bedeutung des näher rückenden Patentauslaufs von Semaglutid. Die gut laufende Abnehmpille werde dies nicht gänzlich kompensieren können./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Underweight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Morgan Stanley 		Kursziel:
250.00 DKK
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
37.19 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal-weight 		Kurs aktuell:
286.30 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thibault Boutherin 		KGV*:
-
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08:56 Novo Nordisk Underweight Morgan Stanley
08.09.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
03.09.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
27.08.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
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