Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Novo Nordisk bei einem unveränderten Kursziel von 250 dänischen Kronen von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Bewertung des Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate spiegle mittelfristig maue Wachstumsperspektiven noch nicht angemessen wider, schrieb Thibault Boutherin am Freitag. Gleiches gelte für die Bedeutung des näher rückenden Patentauslaufs von Semaglutid. Die gut laufende Abnehmpille werde dies nicht gänzlich kompensieren können./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Underweight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Morgan Stanley
|
Kursziel:
250.00 DKK
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
37.19 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal-weight
|
Kurs aktuell:
286.30 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thibault Boutherin
|
KGV*:
-
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