Novo Nordisk Aktie

23.02.2026

Novo Nordisk Overweight

Novo Nordisk
31.71 CHF -13.65%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Misserfolg in der REDEFINE-4-Studie mit Cagrisema zunächst mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser wertet dies am Montag als äußerst negativ. Die Markterwartungen an das Abnehmmittel dürften merklich sinken, auch wenn diese gleichzeitig für Ozempic und Wegovy aufgrund geringerer Kannibalisierungseffekte etwas anziehen dürften. Vosser rechnet mit einer unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktien von mindestens 10 Prozent./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
350.00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
34.37 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
301.00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

