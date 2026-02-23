Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
29.70CHF
-1.26CHF
-4.06 %
12:05:30
BRXC
24.02.2026 11:07:17
Novo Nordisk Buy
Novo Nordisk
29.70 CHF -4.06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk nach aktuellen UBT251-Studiendaten aus China mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. UBT251 sei Retatrutid von Eli Lilly in der Gewichtsreduktion wohl leicht überlegen und damit wettbewerbsfähig, schrieb James Quigley am Dienstag. Zeitlich sei UBT251 aber Jahre im Hintertreffen./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 09:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Novo Nordisk
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
400.00 DKK
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
32.60 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
251.40 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Quigley
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
