Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’972 0.2%  SPI 19’789 0.2%  Dow 51’430 -0.1%  DAX 25’532 0.6%  Euro 0.9457 0.0%  EStoxx50 6’341 0.6%  Gold 4’158 1.1%  Bitcoin 70’376 1.3%  Dollar 0.8335 0.2%  Öl 103.3 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Lindt1057075Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Gefahr für SpaceX-Aktie? Chinas Raumfahrt drängt auf den Weltmarkt
Wenn Krypto auf KI trifft: Cardano-Gründer überrascht mit ungewöhnlicher Prognose
Novo Nordisk-Aktie kaum bewegt: Wegovy-Hersteller rüstet mit Hengrui-Deal im Adipositas-Rennen auf
Eli Lilly-Aktie gesucht: Zepbound bei Gewichtsreduzierung erfolgreicher als Wegovy
Adecco-Aktie tiefrot:Tochter Akkodis kooperiert bei KI-Dokumentation mit Biolevate
Suche...

Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

31.93
CHF
-0.01
CHF
-0.02 %
14:14:44
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2026 10:46:00

Novo Nordisk Sell

Novo Nordisk
31.93 CHF -0.02%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 245 dänischen Kronen auf "Sell" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungszahlen./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Novo Nordisk Sell
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
245.00 DKK
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
33.65 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
252.25 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordisk

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:46 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
22.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
22.09.26 Novo Nordisk Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
22.09.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen