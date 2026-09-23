Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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23.09.2026 17:58:17
Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone
Wenig verändert zeigte sich der STOXX 50 letztendlich.
Der STOXX 50 beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.04 Prozent) bei 5’359.13 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.109 Prozent stärker bei 5’366.95 Punkten, nach 5’361.12 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’392.63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’341.15 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0.906 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 5’489.17 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Wert von 5’324.23 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’599.90 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.11 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3.39 Prozent auf 1’025.00 EUR), BP (+ 2.75 Prozent auf 5.57 GBP), RELX (+ 2.49 Prozent auf 25.11 GBP), SAP SE (+ 2.27 Prozent auf 186.46 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.99 Prozent auf 35.80 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Allianz (-3.97 Prozent auf 413.10 EUR), Novo Nordisk (-2.53 Prozent auf 252.25 DKK), AstraZeneca (-1.91 Prozent auf 124.30 GBP), UBS (-1.71 Prozent auf 39.64 CHF) und National Grid (-1.39 Prozent auf 11.35 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23’240’060 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 570.958 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.49 zu Buche schlagen. Mit 6.61 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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