Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Margenziel enttäuscht Markt
|
22.09.2026 10:56:07
Novo Nordisk-Aktie im Sinkflug: Was Analysten Anlegern jetzt empfehlen
Nach einem kräfigen Kurseinbruch am Kapitalmarkttag prüfen Analysten die neuen Wachstumsambitionen von Novo Nordisk bis 2030 kritisch.
- Anleger reagierten am Kapitalmarkttag mit deutlichem Kursabschlag auf die Ziele
- CEO Doustdar kündigt härtere Arbeit und Übernahmeprüfungen an
- Analysten sehen im stabilen Margenausblick den Hauptgrund für die Skepsis
Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat auf seinem Kapitalmarkttag in London mittelfristige Wachstumsambitionen vorgestellt, die bei Anlegern durchfielen. Die Aktie geriet daraufhin unter Druck. Analysten diskutieren nun, ob die avisierte Margenstabilität und die Antworten auf den bevorstehenden Patentablauf ausreichen.
Kapitalmarkttag ohne Überraschungseffekt
Auf der Veranstaltung in London am Montag stellte Novo Nordisk seine strategischen Ambitionen bis 2030 vor: mehr als fünf neue Multi-Blockbuster-Medikamente, ein Umsatzwachstum auf Höhe der Industrie-Vergleichsgruppe sowie ein weitgehend stabiler Margenausblick. Für 2035 nannte der Konzern ein Ziel von über 150 Milliarden dänischen Kronen an Pipeline-Umsatz, betonte aber ausdrücklich, dass es sich um Ambitionen und nicht um eine verbindliche Finanz-Guidance handele.
Anleger hatten sich vom Termin ehrgeizigere Zahlen erhofft, nachdem Novo Nordisk seine Führungsposition im Markt für Abnehmmedikamente an Eli Lilly verloren hatte. CEO Mike Doustdar reagierte auf die Kritik mit den Worten, man müsse härter arbeiten, und kündigte an, sowohl Übernahmen zu prüfen als auch die eigene Pipeline auszubauen. Bereits umgesetzt sind Restrukturierungsmassnahmen, die sich laut Unternehmensangaben inzwischen auf 13'000 Personalabgänge summieren.
Novo Nordisk-Aktie mit Ausverkauf
Die Novo Nordisk-Aktie fiel am Montag um fast acht Prozent auf 260 DKK und gibt auch im Dienstagshandel weitere 1,04 Prozent auf 257,25 DKK nach. Hintergrund der Skepsis ist der nahende Patentablauf von Semaglutid, dem Wirkstoff von Wegovy und Ozempic, der in Europa und den USA Anfang der 2030er Jahre greift. Novo Nordisk versucht, den Markt davon zu überzeugen, diesen Einschnitt durch neue Präparate abzufedern, darunter der für Anfang 2027 geplante Start von CagriSema, gefolgt von Cagrilintide als Monotherapie und einer hochdosierten CagriSema-Variante 2028.
Markus Manns, Portfoliomanager bei Union Investment, bezeichnete das Umsatzziel bei nur stabilen Margen als leicht enttäuschend und verwies auf kommende Belastungen durch Biosimilars in Kanada, Brasilien und China sowie auf verschärften Wettbewerb ab 2028 durch Amgen und Pfizer.
Analysten uneins über die Konsequenzen für die Novo Nordisk-Aktie
Goldman Sachs-Analyst James Quigley kritisierte in seiner ersten Reaktion die stabile Marge führe zu Korrekturbedarf bei den zu hohen Gewinnerwartungen des Marktes, zudem fehle Klarheit zum Tempo des Semaglutid-Patentauslaufs. UBS-Analyst Matthew Weston erklärte, zur Strategie selbst habe es kaum mehr gegeben als erwartet; für die negative Kursreaktion sei vor allem die avisierte Margenstabilität statt einer erhofften Steigerung verantwortlich. UBS belässt die Aktie weiterhin auf Neutral mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen.
Skeptischer reagierte das Analysehaus Jefferies, senkte das Kursziel von 285 auf 275 dänische Kronen und beliess die Einstufung bei "Hold", während die US-Bank JPMorgan die Einstufung mit einem Kursziel von 260 Kronen auf "Neutral" beliess.
Was die Entwicklung für Anleger der Novo Nordisk-Aktie bedeutet
Für Anleger rückt damit weniger die kurzfristige Kursreaktion als die Frage in den Mittelpunkt, ob Novo Nordisk mit seiner Pipeline das erwartete Wachstum nach dem Patentablauf von Semaglutid auffangen kann. Entscheidend sind dabei insbesondere die geplanten Neueinführungen wie CagriSema, die Entwicklung der Margen und mögliche Zukäufe. Der Kapitalmarkttag hat zwar die strategischen Ziele bis 2030 konkretisiert, zugleich aber keine höhere Margenperspektive geliefert. Anleger dürften daher vor allem darauf achten, ob Novo Nordisk bei den kommenden Quartalszahlen und bei der Umsetzung der Pipeline die in Aussicht gestellten Wachstumsziele untermauern kann.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pfizer Inc.
|
15.09.26
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
08.09.26
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Pharma-Check: Warum sich die Aktien von Eli Lilly, Pfizer, Moderna & Merck so unterschiedlich zeigen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pfizer von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Was Analysten von der Pfizer-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
25.08.26
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.08.26
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Pfizer-Aktie: Gewinn schmilzt um mehr als die Hälfte - droht nun die Dividendenkürzung? (finanzen.ch)
Analysen zu Pfizer Inc.
|06.08.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag seitwärts, während der deutsche Leitindex etwas anzieht. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.