Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
37.37CHF
0.56CHF
1.53 %
10:33:07
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.09.2026 12:02:53
Novo Nordisk Sell
Novo Nordisk
37.37 CHF 1.53%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 265 dänischen Kronen auf "Sell" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den wöchentlichen Verschreibungszahlen./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Sell
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
265.00 DKK
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
39.43 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
293.90 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
31.08.26
|Was Analysten von der Novo Nordisk-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
27.08.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Handel in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Aktienrückkauf bei Novo Nordisk: Nächste Etappe erreicht - Kursreaktion im Blick (finanzen.ch)
|
12.08.26
|STOXX-Handel STOXX 50 gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
|
07.08.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Novo Nordisk
|12:02
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|12:02
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|37.37
|1.53%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:11
|
Deutsche Bank AG
GSK Hold
|12:02
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Sell
|12:02
|
Deutsche Bank AG
AstraZeneca Sell
|12:02
|
Deutsche Bank AG
Sanofi Buy
|12:01
|
Deutsche Bank AG
Novartis Buy
|11:19
|
RBC Capital Markets
TotalEnergies Outperform
|11:09
|
UBS AG
BAT Buy