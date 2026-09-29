Novo Nordisk-Aktie tiefer: Wegovy-Hersteller rüstet mit Hengrui-Deal im Adipositas-Rennen auf

Der dänische Pharmakonzern wird dem in China ansässigen Unternehmen Hengrui eine Vorauszahlung von 300 Millionen Dollar leisten. Der restliche potenzielle Deal-Wert ist an das Erreichen bestimmter Meilensteine gekoppelt.

Novo erhält die exklusiven Rechte zur Entwicklung, Herstellung und weltweiten Vermarktung von HRS-1596, ausgenommen Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan. Zudem hat Hengrui Anspruch auf Lizenzgebühren, basierend auf den Umsätzen des Medikaments im lizenzierten Gebiet.

Der Schritt stehe im Einklang mit den Bestrebungen von Novo, die eigene Entwicklungspipeline in den Bereichen Adipositas, Diabetes und anderen kardiometabolischen Erkrankungen kontinuierlich voranzutreiben, sagte Martin Holst Lange, Chief Scientific Officer bei Novo.

Anfang dieses Monats vereinbarte Novo eine Zahlung von bis zu 1,3 Milliarden Dollar zur Lizenzierung und Entwicklung einer Verabreichungstechnologie des schwedischen Pharmaunternehmens Nanexa. Die Vereinbarung könnte dazu beitragen, die Häufigkeit zu verringern, mit der Patienten ihre Adipositas- und Diabetes-Medikamente spritzen müssen.

Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, plant es, das Potenzial von HRS-1596 zu erforschen, um neue Massstäbe für den Anwendungskomfort im Bereich von Gewichtsverlust und Stoffwechselerkrankungen zu setzen. HRS-1596 besitzt das Potenzial, für eine einmal wöchentliche orale Verabreichung entwickelt zu werden, was die Dosierungshäufigkeit gegenüber derzeit auf dem Markt erhältlichen Präparaten reduzieren würde.

Hengrui hat in China bereits die Genehmigung erhalten, klinische Studien der Phase 1 für den Wirkstoff zur Gewichtsregulierung und Behandlung von Typ-2-Diabetes einzuleiten.

Die Transaktion, die voraussichtlich im vierten Quartal 2026 abgeschlossen wird, reiht sich in eine Serie von Abkommen zwischen multinationalen Konzernen und innovativen Biotech -Unternehmen in China und Hongkong ein.

Anfang dieses Jahres hatte Hengrui eine Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb mit einem geschätzten Maximalwert von 15,2 Milliarden Dollar abgeschlossen, die einige Onkologie- und Hämatologie-Assets des an den Börsen in Hongkong und China notierten Unternehmens umfasst.

Im Heimathandel schloss die Novo Nordisk-Aktie 0,26 Prozent leichter bei 251,60 DKK.

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Von Fabiana Negrin Ochoa

DOW JONES