Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus

Am Montag verbuchte der STOXX 50 via STOXX letztendlich Gewinne in Höhe von 1.08 Prozent auf 5’366.08 Punkte. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0.041 Prozent stärker bei 5’311.03 Punkten, nach 5’308.86 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’311.03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’375.51 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 21.08.2026, den Stand von 5’489.17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Wert von 5’325.79 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’596.94 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8.25 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5’572.96 Punkten. 4’674.85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Rolls-Royce (+ 3.78 Prozent auf 15.05 GBP), Siemens (+ 3.60 Prozent auf 273.50 EUR), UniCredit (+ 2.95 Prozent auf 83.71 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.65 Prozent auf 82.14 CHF) und Roche (+ 2.24 Prozent auf 364.80 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Novo Nordisk (-7.65 Prozent auf 260.00 DKK), BP (-2.83 Prozent auf 5.43 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.43 Prozent auf 34.89 GBP), RELX (-0.76 Prozent auf 24.80 GBP) und BAT (-0.71 Prozent auf 41.66 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 30’102’919 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 557.314 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.65 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch