Experten sehen bei Novo Nordisk-Aktie weniger Potenzial

Im abgelaufenen Monat haben 14 Experten ihre Analyse der Novo Nordisk-Aktie abgegeben.

9 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novo Nordisk mit Halten ein, 5 Analysten empfehlen die Novo Nordisk-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 279,21 DKK, was einem erwarteten Anstieg von 26,01 DKK zum aktuellen CPH-Stand der Novo Nordisk-Aktie von 253,20 DKK entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Verkaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 245,00 DKK -3,24 29.09.2026 Deutsche Bank AG 245,00 DKK -3,24 22.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 305,00 DKK 20,46 22.09.2026 UBS AG 332,00 DKK 31,12 22.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 260,00 DKK 2,69 22.09.2026 Jefferies & Company Inc. 275,00 DKK 8,61 22.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 275,00 DKK 8,61 21.09.2026 Goldman Sachs Group Inc. 285,00 DKK 12,56 21.09.2026 UBS AG 332,00 DKK 31,12 17.09.2026 Deutsche Bank AG 265,00 DKK 4,66 15.09.2026 Morgan Stanley 250,00 DKK -1,26 11.09.2026 Barclays Capital 300,00 DKK 18,48 08.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 275,00 DKK 8,61 03.09.2026 Deutsche Bank AG 265,00 DKK 4,66 02.09.2026

Redaktion finanzen.ch