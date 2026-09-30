Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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30.09.2026 18:00:38
Experten sehen bei Novo Nordisk-Aktie weniger Potenzial
Im abgelaufenen Monat haben 14 Experten ihre Analyse der Novo Nordisk-Aktie abgegeben.
9 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novo Nordisk mit Halten ein, 5 Analysten empfehlen die Novo Nordisk-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 279,21 DKK, was einem erwarteten Anstieg von 26,01 DKK zum aktuellen CPH-Stand der Novo Nordisk-Aktie von 253,20 DKK entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Verkaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|245,00 DKK
|-3,24
|29.09.2026
|Deutsche Bank AG
|245,00 DKK
|-3,24
|22.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|305,00 DKK
|20,46
|22.09.2026
|UBS AG
|332,00 DKK
|31,12
|22.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|260,00 DKK
|2,69
|22.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|275,00 DKK
|8,61
|22.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|275,00 DKK
|8,61
|21.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|285,00 DKK
|12,56
|21.09.2026
|UBS AG
|332,00 DKK
|31,12
|17.09.2026
|Deutsche Bank AG
|265,00 DKK
|4,66
|15.09.2026
|Morgan Stanley
|250,00 DKK
|-1,26
|11.09.2026
|Barclays Capital
|300,00 DKK
|18,48
|08.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|275,00 DKK
|8,61
|03.09.2026
|Deutsche Bank AG
|265,00 DKK
|4,66
|02.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Deutsche Bank AG
|22.09.26
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|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Novo Nordisk Underweight
|Morgan Stanley
|02.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Novo Nordisk am 30.09.2026
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