Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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05.11.2026 11:36:23
Novo Nordisk Sell
Novo Nordisk
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen für das dritte Quartal von 225 auf 240 dänische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Dass der Pharmakonzern die Erwartungen übertreffen und die Ziele anheben könnte, sei im Grunde so schon erwartet worden, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Sell
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
240.00 DKK
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
37.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
285.20 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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