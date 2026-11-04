Novo Nordisk 34.26 CHF -2.53% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen für das dritte Quartal von 225 auf 240 dänische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Dass der Pharmakonzern die Erwartungen übertreffen und die Ziele anheben könnte, sei im Grunde so schon erwartet worden, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.