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25.11.2026 22:11:00
Goldpreis mit Erholungsversuch nach Kurseinbruch - NASDAQ-Stabilisierung hilft
Der Goldpreis hat nach einem kräftigen Rücksetzer wieder Boden gutgemacht. Doch hinter dem jüngsten Ausverkauf steckt mehr als die Aussicht auf höhere Zinsen.
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Am Abend kostete eine Feinunze Gold dann wieder (etwa 31,1 Gramm) 3.573 Dollar und damit rund ein halbes Prozent mehr als am Vortag. Seit Beginn des Monats hat das Edelmetall allerdings immer noch rund 8 Prozent an Wert verloren.
Zinssorgen belasten den Goldpreis
Dabei hatten zuletzt auch Inflationssorgen und die damit verbundene Spekulation auf steigende Leitzinsen grosser Notenbanken auf den Goldpreis gedrückt. Eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember gilt inzwischen als nahezu sicher; und auch weitere Schritte im neuen Jahr sind wahrscheinlich. Höhere Zinsen belasten wiederum in der Regel die Nachfrage nach Gold, das selbst keine Zinsen abwirft.
Tech-Ausverkauf setzt Spekulanten unter Druck
Ein wesentlicher Faktor des jüngsten Preisverfalls bei Gold war aber auch die Unruhe an den Aktienmärkten, vor allem der phasenweise Ausverkauf bei Tech-Papieren mit KI-Bezug. So dürfte die scharfe Kurskorrektur manch einen der grösseren Spekulanten am Markt durchaus finanziell in Bedrängnis gebracht haben, vor allem diejenigen, die auf Pump investiert hatten. Bei fallenden Kursen verlangen Banken dann aber rasch mehr Sicherheiten, sodass die Spekulanten schnell Liquidität brauchen. Und diese können sie sich rasch - etwa durch den Verkauf von gehaltenem Gold - beschaffen.
LONDON (awp international)
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