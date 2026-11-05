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05.11.2026 17:58:14
Börse Europa: STOXX 50 fällt letztendlich
Am Donnerstagabend zogen sich die Anleger in Europa zurück.
Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0.71 Prozent schwächer bei 5’416.32 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.224 Prozent fester bei 5’467.43 Punkten in den Handel, nach 5’455.20 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’398.04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’481.85 Einheiten.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0.595 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der STOXX 50 auf 5’320.70 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’500.17 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, notierte der STOXX 50 bei 4’771.97 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.26 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. 4’674.85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.75 Prozent auf 594.60 EUR), National Grid (+ 1.62 Prozent auf 12.86 GBP), BAT (+ 1.57) Prozent auf 47.17 GBP), Nestlé (+ 1.55 Prozent auf 87.23 CHF) und Allianz (+ 1.46 Prozent auf 465.10 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-16.14 Prozent auf 841.50 EUR), Novo Nordisk (-4.89 Prozent auf 271.25 DKK), Siemens Energy (-4.70 Prozent auf 113.84 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4.20 Prozent auf 67.50 CHF) und UBS (-3.37 Prozent auf 39.89 CHF).
Welche Aktien im STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. 38’576’524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 533.804 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel
2026 hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.89 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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