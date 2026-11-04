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04.11.2026 17:58:13
Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich in Grün
Der STOXX 50 befand sich am Mittwochabend im Aufwärtstrend.
Zum Handelsende tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 1.87 Prozent fester bei 5’461.38 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.171 Prozent auf 5’370.14 Punkte an der Kurstafel, nach 5’360.97 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’471.24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5’370.14 Einheiten.
STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1.43 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’298.36 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5’505.78 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.11.2025, den Wert von 4’763.55 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 10.17 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5’572.96 Punkte. Bei 4’674.85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Novo Nordisk (+ 5.57 Prozent auf 285.20 DKK), Intesa Sanpaolo (+ 5.05 Prozent auf 6.33 EUR), HSBC (+ 4.79) Prozent auf 13.18 GBP), UBS (+ 4.59 Prozent auf 41.28 CHF) und UniCredit (+ 4.13 Prozent auf 78.41 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-7.95 Prozent auf 119.46 EUR), BP (-3.00 Prozent auf 5.72 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.81 Prozent auf 70.46 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.76 Prozent auf 37.96 GBP) und Rheinmetall (-0.14 Prozent auf 1’003.40 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf
Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 32’453’185 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 542.669 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus
Die BP-Aktie verzeichnet mit 6.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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