Rückenwind für die Novo Nordisk-Aktie: So bleiben Anleger bei Rücksetzern auf der sicheren Seite

Neue CagriSema-Auswertungen zeigen grosse Unterschiede beim Ansprechen

Die FDA entscheidet bis Jahresende nur über die höchste CagriSema-Dosis

Anleger können das FDA-Risiko über Gewichtung und Absicherung steuern

Die Novo Nordisk-Aktie legt am Montag an der Börse in Dänemark zeitweise um 3,12 Prozent auf 287,15 DKK zu. Auslöser sind zusätzliche Auswertungen zu CagriSema, die der Konzern auf der ObesityWeek 2026 vorgestellt hat. Ob das Präparat sein Potenzial ausschöpfen kann, hängt allerdings nicht nur von der Zulassung in den USA ab.

CagriSema zeigt breites Ansprechen beim Gewichtsverlust

CagriSema ist eine einmal wöchentlich gespritzte Kombination aus Cagrilintid und Semaglutid. In der Studie REDEFINE 1 wurde das Präparat an Erwachsenen mit Adipositas oder Übergewicht ohne Typ-2-Diabetes geprüft. Wie Novo Nordisk auf der ObesityWeek 2026 mitteilte, verloren 67,8 Prozent der behandelten Teilnehmer innerhalb von acht Wochen mindestens 5 Prozent ihres Körpergewichts. Diejenigen, die früh auf die Behandlung ansprachen, erreichten bis Woche 68 einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 25,4 Prozent.

Bei Teilnehmern, die langsamer auf die Behandlung reagierten, lag der durchschnittliche Gewichtsverlust bis Woche 68 dagegen bei 17,8 Prozent. Das Ansprechen fällt also sehr unterschiedlich aus. Novo Nordisk wies allerdings darauf hin, dass es sich um explorative Analysen handelt, die erst nach Abschluss der Studie durchgeführt wurden. Sie sind daher nicht mit neuen, endgültigen Wirksamkeitsprüfungen gleichzusetzen.

Auch bei den Auswirkungen auf den Alltag und den Nebenwirkungen zeigen sich Unterschiede. Laut einer Fragebogenauswertung berichteten 73,1 Prozent der CagriSema-Teilnehmer von spürbaren Verbesserungen bei alltäglichen körperlichen Aktivitäten. In der Placebogruppe waren es 49,1 Prozent. Gleichzeitig traten Magen-Darm-Nebenwirkungen bei 79,6 Prozent der mit CagriSema Behandelten auf, gegenüber 39,9 Prozent unter Placebo. Die Behandlung wegen Nebenwirkungen abgebrochen haben 5,9 Prozent der CagriSema-Gruppe und 3,5 Prozent der Placebogruppe. Dem Nutzen im Alltag steht damit eine deutlich höhere Belastung durch Magen-Darm-Beschwerden gegenüber.

Die neuen Auswertungen schärfen das Profil von CagriSema, ersetzen aber keine weitere Prüfung. Für die Aktie liegt die Chance in der Wirksamkeit, das Risiko in der Verträglichkeit.

REDEFINE 9 und FDA-Entscheidung sind getrennt zu betrachten

Bereits am Samstag hatte Novo die vollständigen Ergebnisse der Phase-3-Studie REDEFINE 9 mit niedrigeren CagriSema-Dosen vorgestellt. Bei durchgehender Therapietreue lag der geschätzte Gewichtsverlust bei 20,7 beziehungsweise 21,0 Prozent. In der Placebogruppe waren es 2,0 Prozent. Allerdings war die Studie nicht darauf ausgelegt, Unterschiede zwischen den beiden Dosierungen nachzuweisen. Nach Angaben von Novo wurden die Ergebnisse zeitgleich in The Lancet Diabetes & Endocrinology veröffentlicht.

Für das laufende Zulassungsverfahren in den USA ist jedoch eine andere Dosierung entscheidend. Novo reichte CagriSema in der Dosierung 2,4 mg/2,4 mg im Dezember 2025 bei der FDA ein und erwartet die Entscheidung im vierten Quartal 2026. Grundlage des Antrags sind die Studien REDEFINE 1 und REDEFINE 2 mit zusammen rund 4.600 Erwachsenen. In den USA ist CagriSema bislang nicht zugelassen. CEO Mike Doustdar erklärte im Quartalsbericht vom 4. November 2026, dass Novo den US-Start Anfang 2027 vorbereite – vorbehaltlich der Zulassung.

Die FDA entscheidet somit ausschliesslich über die höhere Dosis. Die Ergebnisse mit den niedrigeren Dosierungen erweitern zwar die Datenlage zu CagriSema, lassen aber keine Rückschlüsse auf den Ausgang des laufenden Zulassungsverfahrens zu.

Quartalszahlen stützen die Novo Nordisk-Aktie

Rückenwind erhält die Aktie, die seit Jahresbeginn rund 12 Prozent an Wert verloren hat, auch vom operativen Geschäft. Anfang November hob Novo Nordisk seine Jahresprognose bereits zum dritten Mal an. Der bereinigte Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis sollen 2026 zu konstanten Wechselkursen nun zwischen minus zwei und plus zwei Prozent liegen. Zuvor hatte die Spanne bei minus sechs bis null Prozent gelegen.

Im dritten Quartal legte das bereinigte operative Ergebnis währungsbereinigt um 27 Prozent auf rund 31,7 Milliarden Kronen zu. Dabei profitierte der Konzern allerdings von einer niedrigen Vergleichsbasis: Im Vorjahresquartal hatten Umbaukosten von rund 9 Milliarden Kronen das Ergebnis belastet. Das ausgewiesene operative Ergebnis sank dagegen um 9 Prozent. Grund waren Abschreibungen von 8,7 Milliarden Kronen, unter anderem auf den Herzkandidaten Ziltivekimab, der seine Studienziele verfehlt hatte.

Wichtigster Wachstumstreiber bleibt das Adipositasgeschäft. Es legte im dritten Quartal währungsbereinigt um 22 Prozent zu, während der Umsatz mit Diabetesmedikamenten um 5 Prozent zurückging. Die im Januar 2026 in den USA eingeführte Wegovy-Tablette steuerte im Quartal knapp 5,4 Milliarden Kronen bei und ist inzwischen in acht Ländern erhältlich. Auch die Kosten für die Vorbereitung des CagriSema-Starts in den USA sind in der Prognose bereits berücksichtigt.

Preissenkungen in den USA belasten die Novo Nordisk-Aktie 2027

Das grösste Risiko für die Aktie liegt allerdings weniger in der klinischen Entwicklung als vielmehr bei den Preisen. Zum 1. Januar 2027 senkt Novo in den USA den Listenpreis für Wegovy um rund 50 Prozent und für Ozempic um rund 35 Prozent. Beide Medikamente sollen dann einheitlich 675 US-Dollar kosten. Der Konzern rechnet damit, dass sich die Preissenkungen 2027 im Cashflow niederschlagen.

Hinzu kommen das Preisabkommen mit der US-Regierung und der Patentablauf von Semaglutid in einzelnen Märkten. In Kanada sind die Preise bereits gesunken. Auch die Wechselkursentwicklung spielt eine Rolle: Eine Dollar-Bewegung um 5 Prozent verändert das bereinigte operative Ergebnis nach Angaben von Novo innerhalb von zwölf Monaten um rund 5,1 Milliarden Kronen.

Im Wettbewerb mit Tirzepatid von Eli Lilly kann Novo auf einen direkten Vergleich verweisen. In der Studie REIMAGINE 5 mit Typ-2-Diabetikern erzielte CagriSema in der Dosierung 1,0/1,0 mg nach 60 Wochen einen Gewichtsverlust von 12,4 Prozent. Bei Tirzepatid waren es 9,1 Prozent. Allerdings wurde dabei nur eine niedrige Tirzepatid-Dosis von 5 mg eingesetzt.

Analysten bleiben bei der Novo Nordisk-Aktie zurückhaltend

Auch die Einschätzungen der Analysten fallen überwiegend verhalten aus. Wie weit die Einschätzungen auseinanderliegen, zeigen dabei die jüngsten Einzelstudien: Die Deutsche Bank stufte die Aktie vergangene Woche mit „Sell“ ein und nannte ein Kursziel von 240 dänischen Kronen. Berenberg hielt dagegen zuletzt an der Hold-Einstufung fest. Das Kursziel liegt dort bei 305 dänischen Kronen.

Für Anleger ergibt sich daraus kein eindeutiges Signal, sondern eine Abwägung von Chancen und Risiken. Sollte die FDA zustimmen und der US-Start Anfang 2027 gelingen, könnte CagriSema das Produktangebot von Novo ergänzen. Der Preisdruck und der Wettbewerb mit Tirzepatid könnten den positiven Effekt allerdings begrenzen.

So können Anleger das FDA-Risiko der Novo Nordisk-Aktie absichern

Die anstehende FDA-Entscheidung ist ein Ereignis mit offenem Ausgang. Entsprechend stark könnte der Aktienkurs reagieren – auch mit einem Kurssprung oder einem deutlichen Rücksetzer. Wer bereits investiert ist, kann zunächst prüfen, ob die Gewichtung der Novo-Aktie im Depot auch im Fall einer Ablehnung oder Verzögerung noch vertretbar wäre. Eine Stoppmarke bietet dabei nur begrenzten Schutz: Bei einer Kurslücke wird die Verkaufsorder unter Umständen erst zu einem deutlich niedrigeren Kurs ausgeführt.

Wer neu einsteigen möchte, kann den Kauf auf mehrere Tranchen vor und nach der Entscheidung verteilen oder die Position über einen Sparplan aufbauen. So sinkt das Risiko, den gesamten Betrag zu einem ungünstigen Zeitpunkt zu investieren.

Eine gezieltere Absicherung des Ereignisrisikos ermöglichen Verkaufsoptionen. Sie können einen Mindestverkaufspreis sichern. Allerdings verlangen Stillhalter vor angekündigten Entscheidungen häufig höhere Prämien, weil der Markt mit grösseren Kursschwankungen rechnet. Damit wird die Absicherung gerade dann teurer, wenn sie besonders gefragt ist.

Wer die Abhängigkeit von einer einzelnen Zulassungsentscheidung verringern möchte, kann das Thema Adipositas breiter abbilden, beispielsweise über mehrere Hersteller oder einen Gesundheitsfonds. Dadurch verteilt sich das Risiko, allerdings sinkt auch die Chance auf einen besonders kräftigen Kurssprung bei einer erfolgreichen Zulassung.

Auch der Börsenplatz ist für Anleger relevant. Die B-Aktie wird in Kopenhagen in Kronen gehandelt, die über den Wechselkursmechanismus WKM II eng an den Euro gebunden sind. Das in New York notierte ADR wird dagegen in US-Dollar gehandelt und bringt für Anleger aus dem Euroraum ein zusätzliches Währungsrisiko mit sich.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.ch

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