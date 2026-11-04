Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Der bereinigte Umsatz des dänischen Pharmakonzerns habe die Konsensschätzung um acht Prozent übertroffen, schrieb Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Der bereinigte operative Gewinn liege sogar um zwölf Prozent über der Markterwartung./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
275.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36.83 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
270.15 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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