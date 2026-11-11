Novo Nordisk 33.78 CHF 0.79% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einem genaueren Blick auf die Resultate des dritten Quartals mit einem Kursziel von 240 dänischen Kronen auf "Sell" belassen. Kurzfristig ist Analyst Emmanuel Papadakis moderat konstruktiv für den Pharmakonzern, mittelfristig fundamental ist er aber vorsichtig, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.