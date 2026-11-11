Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einem genaueren Blick auf die Resultate des dritten Quartals mit einem Kursziel von 240 dänischen Kronen auf "Sell" belassen. Kurzfristig ist Analyst Emmanuel Papadakis moderat konstruktiv für den Pharmakonzern, mittelfristig fundamental ist er aber vorsichtig, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Sell
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
240.00 DKK
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
36.51 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
271.50 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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