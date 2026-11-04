Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen von 332 auf 312 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal des dänischen Pharmakonzerns sei solide ausgefallen, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das kommende Jahr gebe es günstige wie auch negative Impulse. Das neue Kursziel spiegele die Unwägbarkeiten hinsichtlich des mittelfristigen Wachstums wider./rob/mf/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
312.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
285.20 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
04.11.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Ausblick: Novo Nordisk informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
31.10.26
|Experten sehen bei Novo Nordisk-Aktie weniger Potenzial (finanzen.net)
|
30.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
20.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Novo Nordisk legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Novo Nordisk
|13:01
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12:45
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:36
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12:45
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:36
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|13:01
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12:45
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|33.81
|-3.82%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:35
|
DZ BANK
Bayer Kaufen
|15:29
|
DZ BANK
Commerzbank Halten
|14:48
|
JP Morgan Chase & Co.
E.ON Overweight
|14:47
|
Barclays Capital
Wolters Kluwer Overweight
|14:44
|
UBS AG
Schneider Electric Buy
|14:42
|
DZ BANK
McDonald's Kaufen
|14:33
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy