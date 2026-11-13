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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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13.11.2026 10:37:28

Novo Nordisk Hold

Novo Nordisk
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 305 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei solide verlaufen, schrieb Kerry Holford am Donnerstag in seiner Bewertung der vorgelegten Zahlen. Die Wegovy-Tabletten überraschten weiterhin positiv, doch das Geschäft mit injizierbaren Präparaten bleibe eher schwach. Der Wettbewerber Eli Lilly beanspruche den größten Anteil am Marktwachstum. Anleger warteten derzeit auf die Anfang 2027 anstehende Markteinführung von CagriSema./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
305.00 DKK
Rating jetzt:
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36.83 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
275.75 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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