Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Novo Nordisk Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 203 auf 223 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Trotz angehobener Schätzungen liege er für die Jahre 2026 bis 2031 um bis zu 17 Prozent unter dem Analystenkonsens, schrieb Justin Smith am Donnerstag. Er begründete dies mit einem Marktanteilsverlust bei injizierbaren GLP-1-Präparaten und einer niedrigeren Profitabilität./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Underperform
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
223.00 DKK
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
36.22 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
271.25 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
05.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Ausblick: Novo Nordisk informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
31.10.26
|Experten sehen bei Novo Nordisk-Aktie weniger Potenzial (finanzen.net)
|
30.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
20.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Novo Nordisk
|09:27
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|32.77
|-0.26%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:42
|
Goldman Sachs Group Inc.
Deutsche Telekom Buy
|13:41
|
Goldman Sachs Group Inc.
Vonovia Neutral
|13:40
|
Goldman Sachs Group Inc.
BNP Paribas Buy
|13:38
|
Goldman Sachs Group Inc.
Intesa Sanpaolo Buy
|13:37
|
Goldman Sachs Group Inc.
CTS Eventim Neutral
|13:36
|
Goldman Sachs Group Inc.
JCDecaux Neutral
|13:25
|
DZ BANK
RATIONAL Halten