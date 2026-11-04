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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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04.11.2026 09:00:27

Novo Nordisk Hold

Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Der bereinigte Umsatz liege um acht Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Die meisten wichtigen Medikamente des Pharmakonzerns hätten die Erwartungen übertroffen. Unter dem Strich sei der bereinigte operative Gewinn zehn Prozent höher als erwartet./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
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Novo Nordisk 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
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