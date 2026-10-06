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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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07.10.2026 08:41:19

Novo Nordisk Sell

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der Diabetes-Konferenz EASD von 245 auf 225 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Alles in allem bewertet Analyst Emmanuel Papadakis laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Ergebnisse der Konferenz als leicht negativen Faktor für den dänischen Diabetesspezialisten und passte sein Kursziel entsprechend an./ck/rob/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Sell
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
225.00 DKK
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
33.14 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
245.55 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
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08:41 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
05.10.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
22.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
22.09.26 Novo Nordisk Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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