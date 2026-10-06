Novo Nordisk 31.00 CHF 0.17% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der Diabetes-Konferenz EASD von 245 auf 225 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Alles in allem bewertet Analyst Emmanuel Papadakis laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Ergebnisse der Konferenz als leicht negativen Faktor für den dänischen Diabetesspezialisten und passte sein Kursziel entsprechend an./ck/rob/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.