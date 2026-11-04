Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 290 auf 304 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2027 könnte wachstumsseitig ein weiteres Übergangsjahr werden, schrieb James Quigley am Mittwoch nach dem Zwischenbericht der Dänen. Erst Studiendaten im zweiten Halbjahr dürften den Grundstein für mehr Dynamik in den Bereichen Diabetes und Gewichtsabnahme legen./ag/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
304.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
285.20 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
04.11.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.ch)
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|Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
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20.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
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|Goldman Sachs Group Inc.
|11:36
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|UBS AG
|12:45
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
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