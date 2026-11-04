Novo Nordisk 33.19 CHF -5.56% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 290 auf 304 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2027 könnte wachstumsseitig ein weiteres Übergangsjahr werden, schrieb James Quigley am Mittwoch nach dem Zwischenbericht der Dänen. Erst Studiendaten im zweiten Halbjahr dürften den Grundstein für mehr Dynamik in den Bereichen Diabetes und Gewichtsabnahme legen./ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 21:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.