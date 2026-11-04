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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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05.11.2026 12:45:26

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 290 auf 304 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2027 könnte wachstumsseitig ein weiteres Übergangsjahr werden, schrieb James Quigley am Mittwoch nach dem Zwischenbericht der Dänen. Erst Studiendaten im zweiten Halbjahr dürften den Grundstein für mehr Dynamik in den Bereichen Diabetes und Gewichtsabnahme legen./ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 21:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
304.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
36.90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
285.20 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
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13:01 Novo Nordisk Neutral UBS AG
12:45 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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04.11.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
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