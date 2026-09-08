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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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08.09.2026
SWX
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08.09.2026 22:50:05

Novartis Sector Perform

Novartis
112.22 CHF -0.03%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Novartis mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 120 Franken in die Bewertung aufgenommen. Das unerwartete Scheitern einer Studie mit dem Medikament Pelacarsen und der Rückschlag bei DM1 hätten Spuren hinterlassen im Aktienkurs, schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit werde das klinische Umsetzungsrisiko verdeutlicht bei der Erreichung der Umsatzprognose. Es seien Erfolge bei der Schließung der Patentlücke notwendig, um konstruktiver auf die Aktie zu blicken./tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Sector Perform
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
120.00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
111.80 CHF 		Abst. Kursziel*:
7.33%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
112.23 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
6.93%
Analyst Name::
Trung Huynh 		KGV*:
-
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