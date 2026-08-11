Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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Beiersdorf Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 82 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Absatz von Produkten der Marke Nivea an die Endabnehmer laste auf dem Wachstum des Konsumgüterkonzerns, schrieb Bethan Davies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Hamburger müssten sich in dieser Frage strategisch neu ausrichten. Die neuen Zielvorgaben des Managements belegten, dass eine Erholung mehr Zeit benötigen dürfte./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
79.84 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.82%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
80.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.04%
|
Analyst Name::
Bethan Davies
|
KGV*:
-
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