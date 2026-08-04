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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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12.08.2026 07:32:14

Novo Nordisk Hold

Novo Nordisk
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Novo Nordisk von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 325 auf 305 dänische Kronen gesenkt. Der "Kampf um die Pille" dürfte im zweiten Halbjahr an Schärfe zunehmen, schrieb Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Öffnung des US-Gesundheitsprogramms Medicare für Abnehmpräparate dürfte zwar die Nachfrage ankurbeln. Allerdings werde wohl der US-Kontrahent Eli Lilly hier die Nase vorn haben, wie schon auf dem freien Markt für diese Mittel./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
305.00 DKK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
40.56 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
307.20 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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