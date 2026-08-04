Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Novo Nordisk von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 325 auf 305 dänische Kronen gesenkt. Der "Kampf um die Pille" dürfte im zweiten Halbjahr an Schärfe zunehmen, schrieb Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Öffnung des US-Gesundheitsprogramms Medicare für Abnehmpräparate dürfte zwar die Nachfrage ankurbeln. Allerdings werde wohl der US-Kontrahent Eli Lilly hier die Nase vorn haben, wie schon auf dem freien Markt für diese Mittel./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
305.00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
40.56 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
307.20 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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