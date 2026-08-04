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Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002

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12.08.2026 06:04:35

Sartorius Stedim Biotech Outperform

Sartorius Stedim Biotech
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Charles Weston senkte in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung seine Prognosen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des Labordienstleisters und Pharmazulieferers Sartorius sowie seiner Tochter Sartorius Stedim Biotech geringfügig. Damit trug er den Quartalszahlen der beiden Unternehmen sowie Wechselkursveränderungen Rechnung./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:04 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
179.90 € 		Abst. Kursziel*:
16.73%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
179.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.12%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
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