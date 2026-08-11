LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche SE von 35 auf 26,25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Dividendenrendite der Auto-Holding erscheine vergleichsweise schwach, schrieb Henning Cosman am Dienstag in seinem Resümee des ersten Halbjahrs. Zudem sieht er die Diversifizierungspläne des Managements nicht im Einklang mit dem Fokus der Aktionäre./ag/tih;