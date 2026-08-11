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Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038

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11.08.2026
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12.08.2026 07:25:37

Porsche Automobil Underweight

Porsche Automobil
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche SE von 35 auf 26,25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Dividendenrendite der Auto-Holding erscheine vergleichsweise schwach, schrieb Henning Cosman am Dienstag in seinem Resümee des ersten Halbjahrs. Zudem sieht er die Diversifizierungspläne des Managements nicht im Einklang mit dem Fokus der Aktionäre./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 14:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Underweight
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
28.61 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
28.69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
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