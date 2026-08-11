Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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Porsche Automobil Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche SE von 35 auf 26,25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Dividendenrendite der Auto-Holding erscheine vergleichsweise schwach, schrieb Henning Cosman am Dienstag in seinem Resümee des ersten Halbjahrs. Zudem sieht er die Diversifizierungspläne des Managements nicht im Einklang mit dem Fokus der Aktionäre./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Underweight
|
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
26.25 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
28.61 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.25%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
28.69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.50%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
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