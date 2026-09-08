Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Das Scheitern der Harbor-Studie mit dem Mittel De-desiran dürfte erneut Fragen über den Due-Dilligence-Prozess bei Novartis und das Vorgehen bei der Geschäftsentwicklung aufwerfen, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Mittel galt als Herzstück bei der milliardenschweren Übernahme des US-Biotechunternehmens Avidity. Leuchten rechnet mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 80 Prozent für das Medikament und einem weltweiten Spitzenumsatz von 1,5 Milliarden Dollar im Jahr./tav/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
112.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-2.14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
113.65 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.21%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
10:28
|Novartis-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Hold-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
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09:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag im Bärenmodus (finanzen.ch)
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07.09.26
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07.09.26
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