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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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08.09.2026 09:39:46

Novartis Hold

Novartis
113.64 CHF -9.72%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Das Scheitern der Harbor-Studie mit dem Mittel De-desiran dürfte erneut Fragen über den Due-Dilligence-Prozess bei Novartis und das Vorgehen bei der Geschäftsentwicklung aufwerfen, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Mittel galt als Herzstück bei der milliardenschweren Übernahme des US-Biotechunternehmens Avidity. Leuchten rechnet mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 80 Prozent für das Medikament und einem weltweiten Spitzenumsatz von 1,5 Milliarden Dollar im Jahr./tav/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 02:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 02:37 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novartis AG Hold
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
110.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
112.40 CHF 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
113.65 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.21%
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
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