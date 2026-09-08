Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Novartis-Analyse im Fokus
|
08.09.2026 10:58:44
Deutsche Bank AG: Novartis-Aktie erhält Sell
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Novartis-Aktie durch Deutsche Bank AG.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Emmanuel Papadakis widmete sich dem Rückschlag beim Lipoprotein-Senker Pelacarsen. Eine weitere Anhebung seiner langfristigen Gewinnschätzung hänge damit massgeblich von den nächsten wichtigen Ereignissen beim Pharmakonzern ab, schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das gute Ergebnis mit dem Hautmedikament Remibrutinib gegen Nesselsucht dürfte aber für eine Anhebung der Mittelfristziele zum im Schlussquartal anstehenden Kapitalmarkttag förderlich sein.
Aktienbewertung im Detail: Die Novartis-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 10:42 Uhr mit Abschlägen von 9.4 Prozent bei 113.66 CHF. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 23.17 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 2’783’080 Novartis-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 6.9 Prozent nach oben. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novartis AG
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 fällt am Dienstagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
15:58
|Dienstagshandel in Zürich: SPI verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel: SLI notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:29
|Novartis Aktie News: Investoren fliehen am Mittag aus Novartis (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel SPI schwächelt (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel STOXX 50 notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|SLI aktuell: SLI am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
10:28
|Novartis-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Hold-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
|10:10
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:10
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:10
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:39
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX tiefer - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigt sich etwas leichter. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.