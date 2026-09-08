Deutsche Bank AG: Novartis-Aktie erhält Sell

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Emmanuel Papadakis widmete sich dem Rückschlag beim Lipoprotein-Senker Pelacarsen. Eine weitere Anhebung seiner langfristigen Gewinnschätzung hänge damit massgeblich von den nächsten wichtigen Ereignissen beim Pharmakonzern ab, schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das gute Ergebnis mit dem Hautmedikament Remibrutinib gegen Nesselsucht dürfte aber für eine Anhebung der Mittelfristziele zum im Schlussquartal anstehenden Kapitalmarkttag förderlich sein.

Aktienbewertung im Detail: Die Novartis-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 10:42 Uhr mit Abschlägen von 9.4 Prozent bei 113.66 CHF. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 23.17 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 2’783’080 Novartis-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 6.9 Prozent nach oben. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 08:05 / CET



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