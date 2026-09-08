Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI notiert zum Start im Minus

Am Dienstag tendiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0.72 Prozent leichter bei 19’923.14 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.482 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.254 Prozent auf 20’117.66 Punkte an der Kurstafel, nach 20’066.71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 19’923.14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20’150.71 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der SPI mit 20’509.58 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18’852.87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, notierte der SPI bei 17’059.12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9.21 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Ascom (+ 10.00 Prozent auf 5.83 CHF), Addex Therapeutics (+ 9.63 Prozent auf 0.03 CHF), Sandoz (+ 3.90 Prozent auf 70.90 CHF), Molecular Partners (+ 2.99 Prozent auf 3.44 CHF) und SoftwareONE (+ 2.72 Prozent auf 9.44 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Novartis (-8.94 Prozent auf 114.24 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7.89 Prozent auf 5.25 CHF), Burkhalter (-7.06 Prozent auf 123.80 CHF), Adval Tech (-6.39 Prozent auf 41.00 CHF) und SHL Telemedicine (-4.23 Prozent auf 1.02 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 799’582 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 307.866 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch