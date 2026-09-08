Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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08.09.2026 11:13:44
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Hannover Rück-Aktie
Die Hannover Rück-Aktie wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.
Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Der generelle Trend sinkender Preise dürfte sich bei den Rückversicherern fortsetzen, schrieb Michael Christodoulou am Dienstag nach Gesprächen auf der Branchenveranstaltung in Monte Carlo. Die Unternehmen hielten sich aber recht gut.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Hannover Rück-Aktie musste um 10:55 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2.0 Prozent auf 248.60 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 32.74 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 37’276 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 1.9 Prozent.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 06:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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