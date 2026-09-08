Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Hannover Rück-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Der generelle Trend sinkender Preise dürfte sich bei den Rückversicherern fortsetzen, schrieb Michael Christodoulou am Dienstag nach Gesprächen auf der Branchenveranstaltung in Monte Carlo. Die Unternehmen hielten sich aber recht gut.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Hannover Rück-Aktie musste um 10:55 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2.0 Prozent auf 248.60 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 32.74 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 37’276 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 1.9 Prozent.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 06:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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