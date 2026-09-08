Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag im Bärenmodus

Um 09:28 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 8,9 Prozent auf 114,24 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'119 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 112,72 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 113,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 799'582 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 132,68 CHF markierte der Titel am 03.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 16,14 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.09.2025 (96,03 CHF). Abschläge von 15,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,46 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 21.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 CHF gegenüber 1,71 CHF im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11.39 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11.62 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Novartis dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2026 8,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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