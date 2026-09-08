STOXX-Handel STOXX 50 beginnt die Dienstagssitzung im Minus

Am Dienstag tendiert der STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX 0.34 Prozent tiefer bei 5’414.55 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.182 Prozent auf 5’423.07 Punkte an der Kurstafel, nach 5’432.97 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5’435.38 Punkte, das Tagestief hingegen 5’414.26 Zähler.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 5’527.31 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 5’180.87 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’562.11 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.23 Prozent aufwärts. Bei 5’572.96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Nestlé (+ 2.03 Prozent auf 80.36 CHF), Rheinmetall (+ 1.82 Prozent auf 1’039.40 EUR), BP (+ 1.67 Prozent auf 5.56 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0.92 Prozent auf 88.12 GBP) und Roche (+ 0.82 Prozent auf 356.50 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Novartis (-8.94 Prozent auf 114.24 CHF), HSBC (-0.98 Prozent auf 15.64 GBP), GSK (-0.93 Prozent auf 18.21 GBP), Richemont (-0.92 Prozent auf 183.70 CHF) und Siemens Energy (-0.66 Prozent auf 147.50 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 799’582 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 631.640 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.73 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch