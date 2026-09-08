Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’057 -1.6%  SPI 19’851 -1.1%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 25’863 -0.6%  Euro 0.9420 0.1%  EStoxx50 6’369 -0.6%  Gold 4’390 -0.3%  Bitcoin 63’521 -0.8%  Dollar 0.8115 0.3%  Öl 99.2 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag
Goldpreis steigt weiter: Was hinter der Rally steckt und was Anleger erwartet
DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor einem Jahr verloren
EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 3 Jahren verdient
Suche...

VAT Aktie 31186490 / CH0311864901

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SLI-Kursentwicklung 08.09.2026 09:28:17

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI beginnt die Sitzung im Minus

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI beginnt die Sitzung im Minus

So bewegt sich der SLI am Dienstagmorgen.

Holcim
73.01 CHF -1.23%
Kaufen Verkaufen

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0.37 Prozent schwächer bei 2’274.32 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.594 Prozent auf 2’269.26 Punkte an der Kurstafel, nach 2’282.83 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2’272.73 Punkte, das Tageshoch hingegen 2’292.53 Zähler.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der SLI mit 2’336.65 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2’131.74 Punkten auf. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 2’023.72 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5.73 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 3.90 Prozent auf 70.90 CHF), Nestlé (+ 2.03 Prozent auf 80.36 CHF), Galderma (+ 1.80 Prozent auf 161.20 CHF), Lindt (+ 1.21 Prozent auf 8’355.00 CHF) und Roche (+ 0.82 Prozent auf 356.50 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Novartis (-8.94 Prozent auf 114.24 CHF), VAT (-1.18 Prozent auf 622.20 CHF), Richemont (-0.92 Prozent auf 183.70 CHF), Holcim (-0.84 Prozent auf 73.12 CHF) und Sika (-0.83 Prozent auf 191.75 CHF).

SLI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 799’582 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 301.780 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.76 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.83 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy: Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten