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08.09.2026 09:28:17
Schwacher Wochentag in Zürich: SLI beginnt die Sitzung im Minus
So bewegt sich der SLI am Dienstagmorgen.
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0.37 Prozent schwächer bei 2’274.32 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.594 Prozent auf 2’269.26 Punkte an der Kurstafel, nach 2’282.83 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2’272.73 Punkte, das Tageshoch hingegen 2’292.53 Zähler.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der SLI mit 2’336.65 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2’131.74 Punkten auf. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 2’023.72 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5.73 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Punkten.
Heutige Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 3.90 Prozent auf 70.90 CHF), Nestlé (+ 2.03 Prozent auf 80.36 CHF), Galderma (+ 1.80 Prozent auf 161.20 CHF), Lindt (+ 1.21 Prozent auf 8’355.00 CHF) und Roche (+ 0.82 Prozent auf 356.50 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Novartis (-8.94 Prozent auf 114.24 CHF), VAT (-1.18 Prozent auf 622.20 CHF), Richemont (-0.92 Prozent auf 183.70 CHF), Holcim (-0.84 Prozent auf 73.12 CHF) und Sika (-0.83 Prozent auf 191.75 CHF).
SLI-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 799’582 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 301.780 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.76 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.83 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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