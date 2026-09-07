Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’074 -1.4%  SPI 19’868 -1.0%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 25’876 -0.5%  Euro 0.9425 0.2%  EStoxx50 6’381 -0.4%  Gold 4’392 -0.3%  Bitcoin 63’648 -0.6%  Dollar 0.8118 0.3%  Öl 98.8 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von Vodafone, Deutsche Telekom und Co.: Schliessen sich die europäischen Telekom-Riesen für ein EU-Satellitennetz zusammen?
Airbus SE-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Novartis-Aktie fällt zweistellig: Del-desiran verfehlt Studienziel bei Muskelkrankheit - Milliarden an Börsenwert vernichtet
Hold-Note für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Hannover Rück-Aktie
Suche...

Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

233.60
CHF
0.80
CHF
0.34 %
11:05:29
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2026 10:24:33

Hannover Rück Buy

Hannover Rück
235.39 CHF -1.31%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Der generelle Trend sinkender Preise dürfte sich bei den Rückversicherern fortsetzen, schrieb Michael Christodoulou am Dienstag nach Gesprächen auf der Branchenveranstaltung in Monte Carlo. Die Unternehmen hielten sich aber recht gut./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 06:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
330.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
248.20 € 		Abst. Kursziel*:
32.96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
249.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.11%
Analyst Name::
Michael Christodoulou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hannover Rück

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Hannover Rück

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
04.09.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
17.08.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen