Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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08.09.2026 10:24:33
Hannover Rück Buy
Hannover Rück
235.39 CHF -1.31%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Der generelle Trend sinkender Preise dürfte sich bei den Rückversicherern fortsetzen, schrieb Michael Christodoulou am Dienstag nach Gesprächen auf der Branchenveranstaltung in Monte Carlo. Die Unternehmen hielten sich aber recht gut./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 06:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
330.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
248.20 €
|
Abst. Kursziel*:
32.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
249.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.11%
|
Analyst Name::
Michael Christodoulou
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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